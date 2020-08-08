أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة،
وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت 8/8/2020 حتى يوم الخميس 20/8/2020.
وكشف مصدر مسئول عن زيادة رسوم اختبارات القدرات هذا العام إلى 450 جنيها بدلا من 400 حيث يقوم الطلاب بتسديد الرسوم ومن ثم خوض الاختبارات والتي ستقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته بينما يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل يوم 6 أغسطس.
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التعليقات على 450 جنيها رسوم اختبارات القدرات لكليات تنسيق 2020.. تعرف على الموعد و الأوراق المطلوبة
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