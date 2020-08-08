450 جنيها رسوم اختبارات القدرات لكليات تنسيق 2020.. تعرف على الموعد و الأوراق المطلوبة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة،



وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت 8/8/2020 حتى يوم الخميس 20/8/2020.



وكشف مصدر مسئول عن زيادة رسوم اختبارات القدرات هذا العام إلى 450 جنيها بدلا من 400 حيث يقوم الطلاب بتسديد الرسوم ومن ثم خوض الاختبارات والتي ستقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته بينما يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل يوم 6 أغسطس.

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وأكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق ستكون 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.وقال "عطا"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.2) – عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.