نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أسماء المدارس التي بها اماكن شاغرة بالحضانات لالحاق الأطفال بها
علمًا بانه سيتم فتح باب القبول بجميع المدارس التي لم يتم اكتمال الكثافة بها دون النظر للمربع السكني وفق قواعد القبول المعلنة والمرسلة لجميع الإدارات من ( الأحد 26 / 7 / 2020 ) وسيتم غلق باب القبول فور اكتمال الكثافة بالمدرسة .
يأتي ذلك تيسيرا علي أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم في الحضانات ولإرشادهم للأماكن الشاغرة بالمدارس
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التعليقات على تيسيرًا على أولياء الأمور.. أماكن شاغرة بـ حضانات هذه المدارس بالمنوفية
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