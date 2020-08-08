تعرف على كليات يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات وأماكنها



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.



وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:



1. كليات الإعلام.

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2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان - دمياط – بنها – بني سويف".4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.7. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).9. كليات التربية الرياضية.10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).