قالت صحيفة الرياض السعودية إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على اللاعب السوري عمر خربين.
وكتبت الصحيفة أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب القلعة البيضاء، يرغب في التعاقد مع خربين (26 عاما).
وأشارت إلى إعجاب المدرب الأسبق للأهلي ومازيمبي بالمهاجم الذي شارك مع بيراميدز في النصف الثاني من الموسم الماضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تقرير سعودي: الزمالك يتحرك لضم عمر خربين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق