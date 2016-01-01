

بحجم ملعب كرة قدم.. "ناسا" تطلق أداة علمية فريدة إلى الفضاء.. صور وفيديو بحجم ملعب كرة قدم.. "ناسا" تطلق أداة علمية فريدة إلى الفضاء.. صور وفيديو

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن خطة جديدة لإطلاق أداة استكشافية وعلمية فريدة إلى الفضاء من القارة القطبية الجنوبية.



تعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على مشروع فضائي جديد يطلق عليه اسم "ASTHROS"، وهو اختصار لكلمات (تلسكوب الفيزياء الفلكية الستراتوسفير) بهدف رصد الاستبانة الطيفية العالية عند أطوال الموجات دون المليمترية.



صورة مسح لمنطقة كيمبرلي (Kimberley)، التي أقارت فضول العلماء لصخورها المريخية عند محاولة البحث عن موقع للحفر. الصورة تابع لموقع Sol 589 على كوكب المريخ. 3 أبريل/ نيسان 2014

وأشارت الوكالة إلى أن التلسكوب المتطور سيرفع إلى طبقة الستراتوسفير (حوالي 130 ألف قدم عن سطح الأرض) عبر منطاد هائل الحجم.وبينت الوكالة أن هذا المنطاد عبارة عن بالونات متصلة يبلغ عرضها عند نفخها حوالي 400 قدم (150 مترا).وبمجرد وصول التلسكوب المتطور إلى طبقة الستراتوسفير، سيعمل على التقاط أطوال موجية غير مرئية حاليا من الأرض في محاولة لقياس حركة وسرعة الغاز حول النجوم المشكّلة حديثا.وسيحقق التلسكوب أربعة أهداف محددة بين النجوم، من بينها هدفان في منطقة درب التبانة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.تقوم البعثة أيضا، وللمرة الأولى، بالكشف عن وجود نوعين محددين من أيونات النيتروجين وتحديدهما والمتواجدة في الرياح الشمسية أو بين النجوم أو انفجارات السوبرنوفا التي تعيد تشكيل غيوم الغاز داخل مناطق تشكل النجوم.ويعمل التلسكوب "ASTHROS" على تشكيل أول خريطة ثلاثية الأبعاد وتفصيلية لكثافة الغاز وسرعته وحركته في المناطق المكونة للنجوم لمعرفة كيفية تأثير النجوم حديثة الولادة على بيئتها.وستطلق "ناسا" المنطاد الهائل مع التلسكوب من القارة القطبية الجنوبية في ديسمبر / كانون الأول من عام 2023 القادم.



