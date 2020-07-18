

مناسبات أخطأت فيها ميلانيا وإيفانكا ترامب فى اختيار ملابسهما.. اعرف الحكاية مناسبات أخطأت فيها ميلانيا وإيفانكا ترامب فى اختيار ملابسهما.. اعرف الحكاية

ربما اعتاد البعض على مراقبة أفراد الأسر المالكة ومتابعة أزيائهم، لكن الحقيقة أن الأمر غير مقتصر فقط على الملوك والأمراء، وإنما أيضا أفراد الأسر الرئاسية، فخيارات أزياء الأسرة الأولى دائما ما تكون محل اهتمام الجمهور، فالصحف الأمريكية ترى أن الأسرة الأولى هى ممثل لبلد بأكمله وهو ما يتطلب مسئولية كبيرة جدا.



وعبء هذه المسئولية يبدو واضحا جدا عندما تتابع ردود الفعل على الملابس غير المناسبة للعائلة الأولى فى المناسبات المختلفة، فالجمهور لا يستطيع أن يتحمل الصمت أمام أخطاء الأسرة الرئاسية فى اختيار الأزياء المناسبة.



وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد البيت الأبيض حصة كبيرة من الملابس غير اللائقة، وفى هذا التقرير نرصد أبرز الأخطاء التى وقعت فيها زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وابنته ايفانكا رغم كونهما ضمن أيقونات الأزياء في العالم .

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