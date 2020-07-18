

أسبوع حارّ.. الأرصاد: العظمى تصل لـ47 درجة وأمطار ورياح على هذه المناطق أسبوع حارّ.. الأرصاد: العظمى تصل لـ47 درجة وأمطار ورياح على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل، حيث تصل درجة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد لـ47 درجة.



وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن حالة طقس الأحد مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 - 25، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 41 -29، شمال الصعيد 39 - 28، جنوب الصعيد 43 - 30.

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وأضافت الهيئة أن طقس الاثنين المقبل، حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 - 25، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 41 -30، شمال الصعيد 39 - 29، جنوب الصعيد 44 - 30.أما طقس الثلاثاء المقبل، فهو حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 - 25، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 41 -30، شمال الصعيد 40 - 28، جنوب الصعيد 44 - 32.وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في الـ3 أيام الماضية، هي الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.وأوضحت الهيئة أن طقس الأربعاء حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 - 26، والسواحل الشمالية 32- 26، جنوب سيناء 40 -30، شمال الصعيد 41- 29، جنوب الصعيد 46 - 33.وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة على جنوب الصعيد تصل لـ47 درجة على جنوب الصعيد، و42 على شمال الصعيد و41 على جنوب سيناء، بينما تتراوح بين 37 و 38 درجة على القاهرة والوجة البحري، وتسجل 31 على السواحل الشمالية.وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.