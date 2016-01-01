بدون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من التهاب الشعب الهوائية

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صورة الخبر: التهاب الشعب الهوائية
التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية مرض تنفسي شائع، ومن أهم أعراضه السعال الذي يحتوي على المخاط، والتهاب الحلق ، والصداع ، والصفير ، وصعوبة في التنفس ، وآلام الجسم ، وانسداد الأنف والجيوب الأنفية ، واحتقان الصدر وانخفاض الحمى والقشعريرة.

وفقا لموقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية للتخلص من التهاب الشعب الهوائية...

- الثوم
يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والمضادات الحيوية ومضاد للبكتيريا والفيروسات، كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة Pharmacognosy Review أن الثوم فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية .

- الغرغرة المياه المالحة
يمكن للغرغرة بالماء المالح أن تخفف التهاب الحلق وقد تساعد في تكسير المخاط الذي يغلف حلقك ويهيجه .
• قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.
• ارتشف كميات صغيرة من الماء والغرغرة.
• ابصقها وكررها عدة مرات في اليوم.

- الزنجبيل
أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية، ويحتوي على مركب له خصائص مضادة للالتهابات والتي تساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية .
• تناول شاي الزنجبيل ، أو تناوله نيئًا أو إضافته إلى طعامك.

المصدر: موقع "boldsky"

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