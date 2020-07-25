استقرار أسعار العملات اليوم السبت 25-7-2020 لعدم وجود تعاملات

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استقرار أسعار العملات اليوم السبت 25-7-2020 لعدم وجود تعاملات

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 25-7-2020، أمام الجنيه المصرى، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات بسبب العطلة الأسبوعية، وثبت عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.32 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
بلغ سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.42 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.


ونفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.

المصدر: اليوم السابع

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