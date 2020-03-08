

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البطاطس بـ2.5 والطماطم 1.8 جنيه أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البطاطس بـ2.5 والطماطم 1.8 جنيه

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 25-7-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة وحسبنا أكدت شعبة الخضروات بالغرفة التجارية بالقاهرة.



وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع الأصناف متوفرة بالسوق قبل العيد وأن الأسعار شهدت انخفاضا خلال الفترات الماضية على معظم الأصناف نظرا لوفرتها وذلك باستثناء صنف أو صنفين بحد أقصى شهدا زيادة في الأسعار نظرا لانخفاض المعروض او زيادة الطلب عليهم.



وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن أسعار البطاطس سجلت 2.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1.8-3.5 جنيه للكيلو، والباذنجان البلدى والرومي ليترواحا 1-2 جنيه للكيلو.



وتابع النجيب أسعار الفاصوليا بين 18-21 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسعر الكوسة 1.5 - 2.5 جنيه.



جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة عن 3 ملايين و520 ألف طن، حتى 30 من الشهر الماضى، وجارى الشحن، متوقعا أن تزيد صادرات مصر الزراعية خلال عام 2020 عن 5.5 مليون طن، رغم ازمة كورونا، بشكل يزيد عن معدلات 2019.



وأضاف " العطار"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن الشحنات التى تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ "، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج، مشيرا إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.