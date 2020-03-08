ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، السبت، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 848 جنيها، مقابل 845 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 724 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 965.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.
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التعليقات على مستوى قياسي جديد.. أسعار الذهب في مصر تواصل التحليق عاليًا
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