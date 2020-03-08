مستوى قياسي جديد.. أسعار الذهب في مصر تواصل التحليق عاليًا

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مستوى قياسي جديد.. أسعار الذهب في مصر تواصل التحليق عاليًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، السبت، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 848 جنيها، مقابل 845 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 724 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 965.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.

وعالميا، أنهت أسعار الذهب تعاملات أمس الجمعة عند مستوى تاريخي، لم تصله منذ 2011.

ووصل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات أمس إلى 1902 دولار، بارتفاع قيمته 14.5 دولار في الأوقية مقارنة بتعاملات الجلسة السابقة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

المصدر: مصراوى

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