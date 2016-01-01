السمنة والكعب العالي... 5 أسباب لتشقق الكعبين

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صورة الخبر: موقع هيلثي لاين
موقع هيلثي لاين

تجهل بعض الفتيات أسباب تشقق الكعبين، التي منها السمنة وارتداء الكعب العالي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجنب ارتداء الكعب العالي.

كشف موقع هيلثي لاين عن ٤ أسباب لتشقق القدم يتمثلا فيما يلي.

اسباب تشقق القدمين:

1- السمنة : الوزن الزائد يعمل على الضغط على القدمين مما يسبب ظهور الشقق بشكل سريع.

2- ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي: تزيد هذه النوعية من الاحذية من تشققات الكعبين.

3- الوقوف لمدة طويلة على الأرض والسير فى المنزل حافية القدمين : ذلك يؤدي الي الضغط على القدمين و يسبب تشقق القدمين و تشعرين بالم شديد بسببها.

4- هناك عدة أمراض تساعد على ظهور تشقق القدمين مثل مرض السكري والغدة الدرقية الخاملة، وهناك ايضا امراض جلدية مثل الصدفية والاكزيما وجفاف الجلد.

المصدر: elbalad

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