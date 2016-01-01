السمنة والكعب العالي... 5 أسباب لتشقق الكعبين

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تجهل بعض الفتيات أسباب تشقق الكعبين، التي منها السمنة وارتداء الكعب العالي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجنب ارتداء الكعب العالي.



كشف موقع هيلثي لاين عن ٤ أسباب لتشقق القدم يتمثلا فيما يلي.



اسباب تشقق القدمين:

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1- السمنة : الوزن الزائد يعمل على الضغط على القدمين مما يسبب ظهور الشقق بشكل سريع.2- ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي: تزيد هذه النوعية من الاحذية من تشققات الكعبين.3- الوقوف لمدة طويلة على الأرض والسير فى المنزل حافية القدمين : ذلك يؤدي الي الضغط على القدمين و يسبب تشقق القدمين و تشعرين بالم شديد بسببها.4- هناك عدة أمراض تساعد على ظهور تشقق القدمين مثل مرض السكري والغدة الدرقية الخاملة، وهناك ايضا امراض جلدية مثل الصدفية والاكزيما وجفاف الجلد.