احترس من تنظيف الأسنان بشكل خاطئ وتعرف على الطريقة الصحيحة

يقول أطباء الأسنان أن الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن تقضيه في تنظيف أسنانك هو دقيقتان مرتين في اليوم. إليك بعض النصائح حول كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح.
وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة مقابل خط اللثة. نظف بلطف من حيث يلتقي السن واللثة على سطح المضغ في ضربات قصيرة (حوالي نصف الأسنان). يمكن أن يتسبب الفرشاة القاسية في انحسار اللثة وحساسية الأسنان ، ومع مرور الوقت ، فقد الأسنان.
استخدم نفس الطريقة لتنظيف جميع الأسطح الخارجية والداخلية لأسنانك.
لتنظيف أسطح المضغ لأسنانك ، استخدم ضربات كاسحة قصيرة ، مع إدخال الشعيرات في الحفر والشقوق.
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