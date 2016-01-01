يعتبر مرض السكر من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين الكثير من الأشخاص ولا يفرق بين رجل أو امرأة، فقد يعاني بعض الأشخاص من وجود خلل عند قياس السكر مما يجعل الكثيرن يحتارون فى اختيار الأطعمة والوجبات الصحية.
قدم الدكتور تامر الشافعي، استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، مجموعة من النصائح الضرورية لمرضى السكر أهمها:
- ينصح باستشارة الطبيب لتظبيط جرعات العلاج.
- تناول 3 وجبات أساسية و2 وجبة خفيفة.
- تناول الفاكهة كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات الأساسية.
- تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة.
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل والأرز البني.
- عدم الجمع بين نوعين من النشويات معا في الوجبة مثل الخبز والأرز.
- التقليل من تناول الحلويات.
- تناول معلقة زيت زيتون.
- تجنب تناول عصائر الفاكهة والفاكهة المعلبة.
- الالتزام بكميات الطعام المحددة مع أخصائي التغذية.
- تقليل نسبة الملح في الطعام وستبدال الملح بالتوابل وابتعد عن الأطعمة المحفوظة واستبدالها بالطازجة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لمرضى السكر.. نظام غذائي لضبط معدله في الدم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق