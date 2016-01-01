قبل العيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني؟

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تناول اللحم الضاني


أيام قليلة ويحل عيد الأضحى وقد اعتاد الكثير من الأشخاص على ذبح الخرفان وتناولها خلال أيام العيد، ويلجأ البعض الآخر إلى ذبح الأنواع الأخرى، ولكن يمتيز لحم الخروف باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول اللحم الضانى "لحم الخروف"، وتتمثل فى :

- يمد الجسم بحوالي 60% من حاجاته اليومية للبروتينات.
- يعمل على تقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.
-تقوية الجهاز المناعي.
- يقي من الإصابة بـ الأنيميا وفقر الدم.
- يحمي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.
-تقوية عضلات الجسم.
-غني بالفيتامينات الضرورية للجسم مثل b12, b2
- يحمى من الإصابة بمرض الزهايمر.
-يساعد على تأخير ظهور الشيخوخة.
-حماية الجسم من الإصابة ببعض المواد التي تسبب السرطان.

المصدر: elbalad

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