قبل العيد.. ماسك يعيد النضارة والجمال بسرعة

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ماسك يعيد النضارة والجمال

تعاني الكثير من السيدات من عدم نضارة البشرة وظهور بعض العلامات التعبيرية أو الخطوط الرفيعة في الوجه والتى قد تتطور إلى تجاعيد مما يشوه جمالها.

وترغب النساء الظهور بأفضل شكل فى الأعياد والاحتفالات لذا قدم موقع "بولد سكاى" طريقة عمل ماسك الكاكاو لتفتيح البشرة.
مكونات الماسك:
- ملعقتين من مسحوق الكاكاو

- ملعقة زبادي
- ملعقة سكر

طريقة عمل واستخدام الماسك:
ضعى الكاكاو في وعاء وأضيفي السكر والزبادى وقلبي جيدا.
تدليك لماسك بلطف على البشرة لمدة 5 دقائق
اتركيه 10 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد
يستخدم مرتين فى اليوم لحصول على أفضل النتائج.

المصدر: elbalad

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