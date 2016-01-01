تعاني الكثير من السيدات من عدم نضارة البشرة وظهور بعض العلامات التعبيرية أو الخطوط الرفيعة في الوجه والتى قد تتطور إلى تجاعيد مما يشوه جمالها.
وترغب النساء الظهور بأفضل شكل فى الأعياد والاحتفالات لذا قدم موقع "بولد سكاى" طريقة عمل ماسك الكاكاو لتفتيح البشرة.
مكونات الماسك:
- ملعقتين من مسحوق الكاكاو
- ملعقة زبادي
- ملعقة سكر
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التعليقات على قبل العيد.. ماسك يعيد النضارة والجمال بسرعة
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