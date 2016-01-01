حذرت منظمة الصحة العامة الآباء، بأن يجعلوا أطفالهم يرتدون كمامات الوجه، لم قد تسبب به من اختناق لهم، لذا نصحت بعدم شراء أقنعة الوجه للأطفال دون سن الثالثة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ان ارتداء الكمامات الوجه يجب أن تكون إلزامية للجميع ماعدا الأطفال أقل من 3 سنوات، وذلك لأنها يمكن ان تسبب لهم الاختناق، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال البروفيسور فيف بينيت رئيس الممرضات في الوكالة: "من الواضح أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات لا يجب عليهم ارتداء كمامات الوجه أو والكمامات الطبية".
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التعليقات على لهذا السبب.. ارتداء الكمامات الطبية للأطفال دون سن الثالثة تعرضهم للاختناق
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