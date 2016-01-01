خالد الغندور ردا على تصريحات فاروق جعفر: على مدار حياتي كقائد تاريخي للزمالك لم أر الحكم إلا في الملعب

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صورة الخبر: الإعلامي خالد الغندور
الإعلامي خالد الغندور

رد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات فاروق جعفر أحد نجوم الأبيض أيضًا الأخيرة، بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة، بعض البطولات، بالمجاملات التحكيمية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "على مدار حياتي كلاعب وقائد تاريخي للزمالك لم أر الحكم إلا في الملعب".

وأضاف خالد الغندور "الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون، أندية محترمة وقوية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى إفريقيا".

وكان فاروق جعفر خرج بعدة تصريحات أثارت الجدل في الساعات الأخيرة، حيث أكد أن منتخب مصر صعد لكأس العالم 1990، بمجاملة التحكيم، وأن اللاعبين كانت تجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويسألونهم: (هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من الفريق المنافس)، مشيرًا إلى أن هذا كان يحدث مع جميع الأندية المصرية وليس الزمالك فقط.

المصدر: elbalad

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