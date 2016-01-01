رد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات فاروق جعفر أحد نجوم الأبيض أيضًا الأخيرة، بشأن حصد الأندية المصرية ومنتخب الفراعنة، بعض البطولات، بالمجاملات التحكيمية.
وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "على مدار حياتي كلاعب وقائد تاريخي للزمالك لم أر الحكم إلا في الملعب".
وأضاف خالد الغندور "الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون، أندية محترمة وقوية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى إفريقيا".
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التعليقات على خالد الغندور ردا على تصريحات فاروق جعفر: على مدار حياتي كقائد تاريخي للزمالك لم أر الحكم إلا في الملعب
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