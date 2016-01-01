العودة لأوروبا.. رمضان صبحي يصدم الأهلي وجماهيره.. فيديو

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رمضان صبحي

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار هذا الموسم بصفوف الأهلي، أبلغ إدارة المارد الأحمر برغبته فى العودة إلى أوروبا.

وأضاف إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن اللاعب الشاب تراجع عن موقفه بالاستمرار بالقلعة الحمراء، وأبلغ إدارة الأهلي برغبته فى العودة إلى أوروبا من جديد.

وأوضح إيهاب الكومي، أن رمضان صبحي، أصابه الحنين باللعب في الدوري الإنجليزي من جديد، بعد متابعته لمباريات البريميرليج فى الآونة الأخيرة، التي شهدت توهج الثنائي، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، وعودة حجازي للبريميرليج.

وكشفت بعض التقارير الصحفية ،إنه ليس هناك أي جديد في مفاوضات النادي مع هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي .

والأمور لا تزال في مرحلة التفاوض وهناك تركيز كبير لحسم الصفقة نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

المصدر: elbalad

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