عرضت فضائية الأولى المصري، تقرير عن نفي الملياردير الأمريكي بيل جيتس، نظريات المؤامرة المتداولة حول وقوفه وراء جائحة كورونا.
وأوضح " جيتس"، إن هذه النظريات نشأت من مزيج سيئ يتكون من شبكات التواصل الاجتماعي واشخاص يبحثون عن تفسيرات مبسطة.
كما خصص "جيتس" ميزانية قدرها 250 مليون دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا.
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التعليقات على بيل جيتس ينفي مسئوليته عن انتشار جائحة كورونا.. فيديو
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