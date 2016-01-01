بيل جيتس ينفي مسئوليته عن انتشار جائحة كورونا.. فيديو

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بيل جيتس

عرضت فضائية الأولى المصري، تقرير عن نفي الملياردير الأمريكي بيل جيتس، نظريات المؤامرة المتداولة حول وقوفه وراء جائحة كورونا.

وأوضح " جيتس"، إن هذه النظريات نشأت من مزيج سيئ يتكون من شبكات التواصل الاجتماعي واشخاص يبحثون عن تفسيرات مبسطة.

كما خصص "جيتس" ميزانية قدرها 250 مليون دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: فضائية الأولى المصري

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