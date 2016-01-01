بيل جيتس ينفي مسئوليته عن انتشار جائحة كورونا.. فيديو



بيل جيتس بيل جيتس

عرضت فضائية الأولى المصري، تقرير عن نفي الملياردير الأمريكي بيل جيتس، نظريات المؤامرة المتداولة حول وقوفه وراء جائحة كورونا.



وأوضح " جيتس"، إن هذه النظريات نشأت من مزيج سيئ يتكون من شبكات التواصل الاجتماعي واشخاص يبحثون عن تفسيرات مبسطة.



كما خصص "جيتس" ميزانية قدرها 250 مليون دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا.