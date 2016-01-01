قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف يدرس فكرة عودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى، لافتا إلى أن وزير الأوقاف يدرس حاليا وجهات النظر فيما يخص عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى المصرية" أن دراسة العودة بيتم من خلال مديري المديريات الإقليمية في الأقاليم، ومن ثم سيتم تناول الأمر مع القطاع الديني، وبعد ذلك سيتم عرض تلك الدراسات على لجنة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا.
وأضاف أن أصدار القرار فيما يخص عودة صلاة الجمعة سيكون بعد عيد الأضحى وبعد موافقة لجنة إدارة الأزمات، متابعا: نأمل أن تكون العودة بعد عيد الأضحى.
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التعليقات على وزارة الأوقاف: ندرس عودة صلاة الجمعة عقب عيد الأضحى.. فيديو
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