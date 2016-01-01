مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

مع اقتراب عيد الأضحى تفضل العديد من السيدات شواء اللحم، ولكن الكثير لا يمتلك شواية لشواء اللحم بطريقة بسيطة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل شواء اللحم على البوتاجاز.
خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز:
- قومي بتحضير التتبيلة بهذه المكونات " الطماطم والبصل مع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والزعتر وروز ماري في الخلاط أو محضر الطعام ثم تفرغ التتبيلة في وعاء كبير"
- ثم ضعي اللحم إلى التتبيلة ويترك على الأقل ساعيتن في الثلاجة حتى يمتزج من التتبيلة.
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