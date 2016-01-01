مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

آخر الأخبارالأسرة والطفل › مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

صورة الخبر: شواء اللحم على البوتجاز
شواء اللحم على البوتجاز

مع اقتراب عيد الأضحى تفضل العديد من السيدات شواء اللحم، ولكن الكثير لا يمتلك شواية لشواء اللحم بطريقة بسيطة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل شواء اللحم على البوتاجاز.

خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز:
- قومي بتحضير التتبيلة بهذه المكونات " الطماطم والبصل مع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والزعتر وروز ماري في الخلاط أو محضر الطعام ثم تفرغ التتبيلة في وعاء كبير"

- ثم ضعي اللحم إلى التتبيلة ويترك على الأقل ساعيتن في الثلاجة حتى يمتزج من التتبيلة.

- ضعي الجريل ويرفع على النار وتوضع به ملعقة كبيرة من الزيت حتى لا يلتصق اللحم.

- وعند تمام تسخين الجريل توضع شرائح اللحم داخله ولا تقلب إلا بعد مرور 5 دقائق على كل جانب.

- والاستمرار في تقليب اللحم خلال الشواء مع إضافة صوص التتبيلة لها حتى يتم الشواء واللون المثالي.

- ترفع من النار وتقدم شرائح اللحم ساخنة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4778

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager