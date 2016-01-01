"المياه ستصل متأخرة".. مصدر بـ"الري" يكشف ضرر الملء الأوَّلِي لـ"سد النهضة" على مصر والسودان

قال مصدر بوزارة الري مطلع على مفاوضات سد النهضة، إن السبب الرئيسي في شح المياه بمحطات الشرب السودانية، هو تفريغ المياه من السدود استعدادًا لاستقبال الفيضان.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تخزين إثيوبيا للمياه بشكل منفرد تسبب في عجز محطات مياه السودان؛ نظرًا لعدم التنظيم بين الجانبين بالنسبة لمواعيد تصريف مناسيب المياه وتخزينها.
وأوضح أن حجز إثيوبيا للمياه بحجم 4.9 مليار متر مكعب خلال الفيضان، أهدر على مصر والسودان الثقة في فرصة أخرى للتفاوض، لافتًا إلى أن الأزمة بدأت تتلاشى بعد مرور المياه للجزء الوسطي من سد النهضة بعد احتجاز الكمية الأولى.
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التعليقات على "المياه ستصل متأخرة".. مصدر بـ"الري" يكشف ضرر الملء الأوَّلِي لـ"سد النهضة" على مصر والسودان
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