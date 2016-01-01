أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الارشادية للطلاب المرشحين لأداء امتحانات القدرات بالكليات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني.
ويتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:
http://tansik.egypt.gov.eg
وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:
http://app2.helwan.edu.eg/kodrat
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التعليقات على جامعة حلوان تعلن عن خطوات التسجيل بـ اختبارات القدرات 2020-2021
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