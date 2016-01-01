رئيس جامعة بورسعيد: بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل.. والعام الجامعى الجديد 17 أكتوبر

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أعلن د. أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أنه تقرر بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 خلال الفترة من 8 إلى 20 أغسطس للطلاب الراغببن فى الالتحاق بكليات التى يشترط بها اجتياز الاختبارت المؤهلة للقبول بها على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات .



وأضاف رئيس جامعة بورسعيد أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد نظام وقواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات ( العربية ،والاجنبية ،والثانوية الازهرية ) لهذا العام والمتقدمين للتنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2020/2021



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وشدد رئيس الجامعة على اتباع اعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية بالكليات خلال اعمال التنسيق والقدرات حرصا على تامين وسلامة الطلاب والعاملين.ونوه د ايمن ابراهيم على قرار المجلس الاعلى للجامعات ببدء الدراسة للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020/2021 يوم السبت 17اكتوبر المقبل على ان تستمر الدراسة لمدة اربعة عشر أسبوعا.