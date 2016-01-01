أعلن د. أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أنه تقرر بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 خلال الفترة من 8 إلى 20 أغسطس للطلاب الراغببن فى الالتحاق بكليات التى يشترط بها اجتياز الاختبارت المؤهلة للقبول بها على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات .
وأضاف رئيس جامعة بورسعيد أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد نظام وقواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات ( العربية ،والاجنبية ،والثانوية الازهرية ) لهذا العام والمتقدمين للتنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2020/2021
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التعليقات على رئيس جامعة بورسعيد: بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل.. والعام الجامعى الجديد 17 أكتوبر
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