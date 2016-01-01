يومان أسبوعيا.. بدء امتحانات الدراسات العليا بحقوق عين شمس 16 أغسطس

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صورة الخبر: كلية الحقوق بجامعة عين شمس
كلية الحقوق بجامعة عين شمس


قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إن امتحانات الدراسات العليا تبدأ من 16 إلى 31 أغسطس على أن تكون يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه سوف تبدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا بعد عيد الأضحي المبارك وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة وأمان الطلاب.

وأكد "ناجي" أن مدة امتحانات ساعتين بدلا من 3، منوها بأن دخول الطلاب قبل بدء الامتحان ب 45 دقيقة ويمنع منعا باتا دخول أي طالب بعد بدء الامتحان بربع ساعة علي الأكثر.

وأشار عميد كلية الحقوق إلى أنه يمنع منعا باتا دخول أي طالب بدون كمامة وكذلك مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية.

المصدر: elbalad

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