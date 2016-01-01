يعالج آلام الركبة بعد وضعه بدقائق.. اكتشف فوائد الزيت المذهل

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صورة الخبر: زيت الكافور
زيت الكافور

تعد آلام الركبة من أكثر الام المزعجة حيث تعوق الإنسان عن الحركة وتجعله غير قادرا على التنقل والذهاب للعمل او الاستمتاع بالتنزه أو حتى صعود السلم.

وللتخلص من هذه الآلام قدم موقع "بولد سكاى" طريقة طبيعية بسيطة للتخلص من الام الركبة باستخدام زيت الكافور .

وتوجد طرق طبيعية عديدة لعلاج الام الركبة ولكن عند استخدام زيت الكافور فإن الشعور بالوجع يزول بمجرد وضعه عليها بضع الوقت وتدليكها به جيدا.
يمتلك زيت الكافور قدرة على تخدير مكان الالم بسرعة مما يجعل الانسان يشعر بالراحة على الفور .

كما أن زيت الكافور له تأثير تبريد فعال على الجلد ويخفف الألم عن طريق قدرته على العمل كمضاد لتهيج الجلد .

المصدر: elbalad

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