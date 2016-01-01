يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

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عصير البصل

يعتبر البصل من أهم الأطعمة التي نحتاج لإدراجها في النظام الغذائي اليومي ، فهو له العديد من الفوائد الصحية كما أنه يعتبر مضاد حيوي طبيعي وينظف الجسم من السموم .

نشرت مجلة "فود.ان دي تي في" الهندية المتخصصة، تقريرا حول أهمية البصل لنظامنا الغذائي، وشرحت فوائد عصير البصل وهي :

1-يقوي المناعة : فهو غنيا بالمواد الغذائية التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتامين (ج) والزنك، ويحتوي مواد كيميائية نباتية تساعد في بناء آلية للدفاع في الجسم ضد البرد والسعال والحمى والأنفلونزا

2-يساعد عصير البصل على فقدان الوزن، فهو لا يحتوي على دهون ،كما أنه مصدر غني بالفلافونويدات المضادة للأكسدة ، التس تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على خسارة الوزن .

3- عصير البصل مفيد لصحة البشرة والشعر، فهو علاجا قويا لمشاكل الشعر والجلد، كما أن شربه بانتظام يعالج سقوط الشعر ومشاكل الجلد، مثل التهاب الجلد وحب الشباب.

المصدر: مجلة "فود.ان دي تي في" الهندية

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