يعتبر البصل من أهم الأطعمة التي نحتاج لإدراجها في النظام الغذائي اليومي ، فهو له العديد من الفوائد الصحية كما أنه يعتبر مضاد حيوي طبيعي وينظف الجسم من السموم .
نشرت مجلة "فود.ان دي تي في" الهندية المتخصصة، تقريرا حول أهمية البصل لنظامنا الغذائي، وشرحت فوائد عصير البصل وهي :
1-يقوي المناعة : فهو غنيا بالمواد الغذائية التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتامين (ج) والزنك، ويحتوي مواد كيميائية نباتية تساعد في بناء آلية للدفاع في الجسم ضد البرد والسعال والحمى والأنفلونزا
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التعليقات على يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل
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