6 فوائد تجنيها من الصيام .. أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

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صورة الخبر: الزهايمر
الزهايمر

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل فريق طبي موسع جدا يشمل ثمانية أقسام في كلية بيلور وتقع في قلب مركز تكساس الطبي، أن الصيام الذي يتبعه المسلمون أفضل من الصيام المتقطع؛ حيث إنها يقي من أمراض خطيرة، ويحسن الصحة العامة للجسم ويقوي المناعة.

وأفاد الباحثون، بأن الصيام لمدة ٣٠ يوما على التوالي، وليس مجرد الامتناع عن الأكل والشرب لفترة زمنية محددة، قد يحسن من صحة الجسم، ويساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقا لما جاء في موقع " science Direct"، ومن أبرز فوائد الصيام ما يلي:

١- يؤدي الصيام إلى نشاط بروتين يساعد على الحماية من السرطان.
2- ينظم الصيام البروتينات بشكل يقي من البدانة ومرض السكر واختلال الدهون والكوليسترول.
3- يؤدي الصيام إلى إصلاح وضبط اختلال المادة الوراثية.
4- يساهم الصيام إلى تقوية ودعم الجهاز المناعي.
5- يساعد الصيام في الوقاية من مرض الزهايمر وأمراض عصبية ونفسية أخرى.
6- يساهم الصيام في ضبط الساعة البيولوجية.

المصدر: موقع " science Direct"

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