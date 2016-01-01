

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

يعتبر الكريب من أشهى الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها لأطفالك وضيوفك خلال دقائق، وبمكونات غير مكلفة، كما يمكن حشوه بأصناف مختلفة ، ويمكنك إعداد الكريب حلو أو حادق ، حسب نوعية الوجبة ، فيمكنك تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء ويكون كريب حادق، أو تقديمه كحلوى كريب حلو ، ويكمن السر في عجينة الكريب لذا يمكنك تعلم طريقتها وأسرارها لإعدادها بنفسك في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.





إليك طريقة عمل عجينة الكريب في البيت ..



مكونات عجينة الكريب :

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3 كوب دقيقكوب حليب2 كوب ماء دافئ1 ملعقه سكررشه ملحملعقه خلملعقه زبده سايحهملعقه زيتللحشو الحلو:ملعقه زبدة4 صوابع موزملعقه قرفة2 ملعقه سكر1/2 كوب سكر بودرة1/4 كوب فراولةصوص شوكولاتةللحشو الحادق:1 صدر دجاجة متقطعة مكعبات صغيرة2 حبة فلفل اخضرثمرة جزر مبشورة1 ملعقه دقيق1/2 كوب جبنة موتزاريلاملعقة صغيره بابريكاملعقه صغيره فلفل اسودملعقه صغيره ملحكاتشبمايونيزطريقة عمل عجينة الكريب :في الخلاط اضيفي الدقيق والحليب والماء والزبده والزيت والملح والسكر ونضرب كل الخليطويترك في بوله يرتاح 10 دقائقفي طاسة تيفال صبي كمية من الخليط واقلبيها على الوجهين حتى تنضجعلى حسب الحشو الذي تريدينه حلو أو حادق، قومي بوضع الحشو ولفيه .