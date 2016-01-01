بالفيديو.. تعلمي بخطوات بسيطة طريقة عمل البفتيك المقلي



طريقة عمل البفتيك المقلي طريقة عمل البفتيك المقلي

تعتبر طريقة عمل البفتيك المقلي من افضل الاكلات التي يمكن تحضيرها في المنزل، لذا قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل البفتيك المقلي كـ الجاهز تماما، وبخطوات بسيطة وغير متكلفة.



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت القلي: 30 دقيقة

تكفي لـ : 5 اشخاص



تعتبر طريقة عمل البفتيك المقلي من اشهي الأكلات التي يفضل تناولها مع المكرونات والنشويات، وهي تتمتع بمذاق مختلف، بالإضافة إلى استخدام مكونات بسيطة و إعدادها في المنزل، لذا سنقدم لكي في السطور التالية خطوة بخطوة الوصفة بالكامل..

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طريقة عمل البفتيك المقليمقادير طريقة عمل البفتيك المقلينصف كيلو بفتيكعصير ليمونهرشة فلفل أسود(للتغليف)بقسماط متبل حارزيت للقليطريقة عمل البفتيك المقلي1- نضع شرائح البفتيك في بولة، ونضع عليها عصير الليمون ورشة فلفل أسود.2- نقلب جيدًا باليد ثم نضع البفتيك في البقسماط المتبل، ونضغط جيدًا باليد أكثر من مرة على الجانبين.3- ثم نحضر طبق فل أو الأطباق المخصصة للتفريز، ونضع في الأرضية عليها كيس ثلاجة مفتوح، ونضع البفتيك وبين كل شريحة نطوي كيس الثلاجة، أو نضع كيس ثلاجة حتى لا تلتصق الشرائح ببعضها.4- ثم نضع طبق البفتيك فى كيس ثلاجة، ونفرغ الهواء من الكيس جيدًا.5- ثم نضعه في الفريزر لحين الإستخدام، حيث يتم قليه في زيت ساخن ونوطي النار عليه لكي ينضج اللحم من الداخل.واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل البفتيك خطوة بخطوة..