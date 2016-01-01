

شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار شاهد | عواصف رعدية وسيول.. محافظة سعودية تغرق في مياه الأمطار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر بها شوارع إحدى محافظات المملكة العربية السعودية غارقة في مياه الأمطار التي تجاوزت في بعض المناطق ارتفاع عجلات السيارات.



وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، تشهد محافظة الطائف أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف وسط عواصف رعدية.



وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

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وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.