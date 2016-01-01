جدار غامض تحت الماء يحيط بكوكب الأرض بالكامل.. فيديو



جدار غامض تحت الماء جدار غامض تحت الماء

أظهر مقطع فيديو غامض منشور عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أن كوكب الأرض محاطا بجدار ضخم تحت الماء يقسم الكوكب من المنتصف تماما.



وفقا لموقع ألين ستار، تم نشر مقطع الفيديو بعد تصويره بموقع جوجل الأرض - Google earth، وتم تصوير أشياء غريبة تحت المياه، مثل أهرامات وابراج غريبة، ونقوش صخرية .



وبدا في مقطع الفيديو كأنها مدينة كاملة مغمورة تحت المياه، فضلا عن وجود هرم تحت الماء، وكل ذلك يقع على ساحل المكسيك عند 12 درجة و8 دقائق من خط الارتفاع الشمالي، و119 درجة عند خط العرض الغربي.

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واكتشف الباحثون أن التوصل إلى حقيقة هذا الجدار تحت المياه قد يغير طريقة فهم التاريخ، خاصة وأن في العام الماشي اكتشف شاب مدينة غارقة أكبر من مدينة المايا.وكانت قد اكتشفت الباحثة الأمريكية أنجيلا ميكول في عام 2012 أهرامات أكبر من الجيزة، وفي العام الماضي تم كتابة اكتشاف عن هيكل ضخم يزيد عن 76 ميلا عبارة عن أنابيب تحت المياه ممتدة بطول ساحل كاليفورنيا.والصور الملتقطة للجدار الضخم الممتد تحت الماء، تتميز بشكل غريب وغامض، مما جعل بعض الباحثين يرجحون أنه ربما أخطأ القمر الصناعي في تجسيدها.