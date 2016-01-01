أظهر مقطع فيديو غامض منشور عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أن كوكب الأرض محاطا بجدار ضخم تحت الماء يقسم الكوكب من المنتصف تماما.
وفقا لموقع ألين ستار، تم نشر مقطع الفيديو بعد تصويره بموقع جوجل الأرض - Google earth، وتم تصوير أشياء غريبة تحت المياه، مثل أهرامات وابراج غريبة، ونقوش صخرية .
وبدا في مقطع الفيديو كأنها مدينة كاملة مغمورة تحت المياه، فضلا عن وجود هرم تحت الماء، وكل ذلك يقع على ساحل المكسيك عند 12 درجة و8 دقائق من خط الارتفاع الشمالي، و119 درجة عند خط العرض الغربي.
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التعليقات على جدار غامض تحت الماء يحيط بكوكب الأرض بالكامل.. فيديو
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