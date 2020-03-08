8.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

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8.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغت قيمة تداول البورصة المصرية نحو 8.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليربح رأسمالها السوقي نحو 1.6 مليار جنيه مستقرا عند مستوى 575.5 مليار جنيه، مقابل 574.9 مليار جنيه.

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وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 18. 0%، ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81%، ليصل إلى مستوى 1494 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.

المصدر: صدى البلد

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