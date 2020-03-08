بلغت قيمة تداول البورصة المصرية نحو 8.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليربح رأسمالها السوقي نحو 1.6 مليار جنيه مستقرا عند مستوى 575.5 مليار جنيه، مقابل 574.9 مليار جنيه.
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التعليقات على 8.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي
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