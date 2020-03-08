قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر وذلك تسهيلًا على المواطنين لصرف السلع ومنع التكدس أمام منافذ صرف السلع التموينية.
كما قرر وزير التموين و التجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).
ونص القرار الوزاري الصادر على أن يكون لكل محل اسبوعان واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
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التعليقات على التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر
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