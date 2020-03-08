أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور

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أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الخميس 23 يوليو، حالة من الاستقرار.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: "يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب بناتي أحمر بين 4 و7 جنيهات، أما عنب كرمسن بـ12 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو"، والبرتقال الصيفي 9 و13 جنيها.

ووصل سعر تفاح المصري بين 5 إلى 9 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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