

الملياردير إيلون موسك: مصنع تسلا العملاق القادم جنة إيكولوجية الملياردير إيلون موسك: مصنع تسلا العملاق القادم جنة إيكولوجية

لدى كل من تسلا Tesla ومديرها التنفيذي، المياردير إيلون موسك Elon Musk، الكثير ليحتشدوا خلال إعلان الأرباح للربع الثاني من عام 2020.







أعلنت الشركة عن الربع الرابع على التوالي من الربحية مع صافي دخل من GAAP قدره 104 مليون دولار، مما يؤهلها للإدراج في مؤشر سوق S&P 500 إلى جانب أمثال 3M و Alphabet و Ford وغيرها من الشركات الكبيرة.

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كان على شركة Tesla للسيارات الكهربائية إجراء بعض التخفيضات الشديدة جدًا للحفاظ على أرباحها في Q2، للآثار واسعة الانتشار لوباء كورونا المستجد COVID-19.في حين تم إغلاق مصانع Tesla في أمريكا الشمالية، خفضت الشركة الرواتب بنسبة تصل إلى 30%، وعلقت تعيينات العقود وحتى تأخر مراجعاتالأداء حتى لا تضطر إلى دفع مكافآت أو دفع زيادات للموظفين المستحقين حتى نهاية يوليو.اتضح أن ذلك كان صفقة خام للغاية بالنسبة للعديد من عمال شركة تسلا الذين أجبروا على العودة إلى العمل قبل رفع أوامر المأوى في المكان، ولكن هذا ما جعل موسك أكثر ثراءً.على الرغم من إغلاق المصنع في النصف الأول من العام، قالت Tesla إن مصنع فيرمونت قد عاد بالفعل إلى طاقته، ويخطط لضخ 90،000 طراز S و Xs هذا العام بالإضافة إلى زيادة إجمالي سعة النموذج 3 / النموذج Y من