لا يزال وباء كورونا يؤرق سكان العالم أجمع تقريبا، فيما ينصب جل الاهتمام على طرق انتقال الفيروس من شخص لآخر للوصول إلى أفضل طرق الوقاية من المرض القاتل.
وكشفت دراسة حديثة أجراها علماء أوبئة في كوريا الجنوبية، أن احتمالات إصابة أشخاص بفيروس كورونا المستجد من خلال تعاملهم مع أفراد أسرهم "تزيد على احتمالات الإصابة من مخالطين خارج المنزل".
وتناولت الدراسة التي نشرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، حالات 5706 من المرضى الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، وأكثر من 59 ألف شخص من مخالطيهم.
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التعليقات على السر يكمن في المنزل.. دراسة تكشف عدوى كورونا "الأخطر"
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