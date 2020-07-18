رغم فوائده العديدة.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البطيخ

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رغم فوائده العديدة.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البطيخ

يعد البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية التي ترطب الجسم وتمنحه الانتعاش اللازم، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ولكن هناك بعض الأشخاص المحرومين من تناوله رغم فوائده العديدة.

يحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم والكولاجين المفيدة للبشرة الذي يساعد على حماية الجلد من السرطانات الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية وحماية البشرة من التجاعيد.

ورغم كل هذه الفوائد، حذر خبراء الصحة من تناوله بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة فيه.

وشددت الخبراء على ضرورة ابتعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض محددة عن تناول البطيخ الأحمر، وهذه الأمراض هي الإسهال والتهابات القولون وحصى الكلى وأمراض البروستات وفقا لما جاء في سبوتنيك

ونصحت بتناوله للأشخاص الذين لا يعانون من أي مرض وتناول 200 جرام منه يوميًا للاستفادة بالعناصر الغذائية التي يحتوي عليها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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