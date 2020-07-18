

إزاى تحصلى على زيت جسم لامع بطريقة طبيعية × خطوات سهلة وبسيطة إزاى تحصلى على زيت جسم لامع بطريقة طبيعية × خطوات سهلة وبسيطة

الصيف يعنى أياما طويلة من الدفء، يتخللها كاسات الآيس كريم، والكوكتيلات الباردة، ووجبات العشاء في الهواء الطلق، وركوب الدراجات، وهو ما يتطلب ملابس صيفية خفيفة مثل السراويل القصيرة، أو المايوهات، أو التنانير القصيرة، وهو ما يعنى أن أجسامنا ستكون أكثر تعرضا للشمس، وهو ما يستدعى التركيز على العناية المناسبة لبشرة الوجه والجسم.







يحتاج الصيف والشاطئ أيضا إلى زيت مناسب لمنح البشرة مزيد من اللمعان، بالإضافة إلى قدرته على ترطيب البشرة، وهو أمر ليس صعبا فيمكنك صنع زيت الجسم الخاص بك، فقط باستخدام مكونين فقط للوصفة الأولى: الزيت الخفيف وظل العيون اللامع . يمكنك استخدام عباد الشمس أو زيت جوز الهند مع ظلال العيون البرونزية، وإذا كنت تريدين وميضًا فقط، استخدمي اللون الأبيض أو اللؤلؤي وذلك وفقًا لما ذكره موقع "بونجور".

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إذا كنت تريدين أن تلعبي أكثر قليلاً من خلال عمل تأثير متوهج، يمكنك تجربة وصفة أخرى حيث ستحصلين على المظهر المطلوب باستخدام مسحوق الماكا بمجرد تحضير المكونات المحددة، يصبح من السهل جدًا صناعة زيت جسمك.وإليك الطريقة :المكونات:20 مل من زيت اللوز1/2 ملعقة صغيرة برونزر أو ظل من اختياركالتحضير:قومي بقياس المكونات واخلطيها في وعاء صغير قلبي حتى تمتزج جيدًا، انقليها إلى الزجاجة ذات الغطاء، رجي الزجاجة قبل كل استخدام.وصفة زيت متوهجالمكونات:زجاجة بخاخ 120 مل3 ملاعق طعام من زيت جوز الهند2 ملاعق طعام من المسحوق الذهبي أو الظلال الاختيارية اللامعة3-4 قطرات من الزيت العطري من اختياركماء مقطرةقمعالتحضير :باستخدام قمع، قومي أولاً بإضافة زيت جوز الهند إلى الزجاجة، ثم ضيفي المسحوق اللامع بعناية.استخدمي الماء المقطر لنقل كل المسحوق ببطء من خلال القمع إلى الزجاجة واملأى باقي الزجاجة بالماء المقطر.ضيفى الزيت العطري مع ترك مساحة كافية لخلط الخليط.كما هو الحال مع الوصفة السابقة، رجي جيدًا قبل الاستخدام.يمكنك تطبيق هذا اللمعان على جسمك أو وجهك أو يديك أو رشه على شعرك للحصول على تصفيفة شعر أكثر إشراقًا.