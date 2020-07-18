أكدت مجموعة من الخبراء والباحثين في دراسة جديدة، طبقت على مكونات "حبة البركة" (أو الحبة السوداء) الشهيرة بفوائدها، على قدرتها العالية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
وكشف مجموعة من الباحثين والعلماء في تجارب علمية، طبقت في مختبرات الصيدلة الإكلينيكية والسموم التابعة لكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء في المغرب، احتواء الحبة السوداء على مكون مهم يساعد في علاج مرضى "كوفيد 19".
وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أكدت نتائج الأبحاث الأولية على الحبة السوداء أن "الثيموكينون"، وهو من المكونات الرئيسية في الحبة السوداء، له تأثير كبير على مرضى فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على دراسة: حبة البركة تعالج كورونا
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