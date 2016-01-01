أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يتميز بذبح الأضحية، وتمتلئ المنازل بالمأكولات الشهيرة به، مثل الفشة والكرشة والممبار، حيث يصعب على ربات المنزل تنظيف تلك الأطعمة فور خروجها من الأضحية.
والفشة واحدة من الأطعمة الشهيرة في عيد الأضحى، حيث يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها من الوجبات الإقتصادية، وتعاني بعض السيدات من تنظيفها.
أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة:
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التعليقات على قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة
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