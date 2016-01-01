سياسي كويتي: السيسي قلب الطاولة على رأس الأتراك في ليبيا



السيسي السيسي

أشاد المحلل السياسي الكويتى يوسف سليمان الهديبان، بالدور المحورى لمصر فى المنطقة والثقل الذى تتمتع به سياسيا ودبلوماسيا وإدارتها للملفات الصعبة بإحترافية وكفاءة عالية.



وقال "الهديبان"، فى تغريدة كتبها عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى تويتر" الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل الجيش المصري قلب طاولة الشرق الاوسط على رأس القوى العظمى واحبط مخطط أوباما وهيلاري".



وأضاف الهديبان فى تغريدته، الرئيس السيسي قادر بإذن الله على قلب الطاولة على رأس الاتراك في ليبيا فالوضع عربيا مهم لإعادة موازين القوى بالمنطقة لحالتها الطبيعية بقيادة مصرية ودعم سعودي وخليجي مطلق .

