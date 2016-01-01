بدون ألم.. أسرع طريقة للتخلص من الشعر الزائد

يمكنك إزالة الشعر نهائيًا بطرق من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية الفعالة الآمنة لإزالة الشعر إليك وصفة سريعة لـ ازإلة الشعر الزائد بدون ألم بطريقة مضمونة وسهلة يقدمها موقع برايت سايد.
المقادير
ملعقة من زبدة الشيا
ملعقة من زيت جوز الهند
5 قطرات من زيت اللوز
ملعقة طعام من بيكربونات الصودا
بضعة كبسولات من الفيتامين E
بيكربونات الصودا
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