احرصي عليه.. فيتامين د يحميك من الإصابة بالسكري

خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري الذين يتناولون مكملات فيتامين د يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.
ووفقا لموقع healthline تشير الأبحاث السابقة إلى أن فيتامين د يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم والالتهاب وإنتاج الأنسولين.
قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من خلال نظامك الغذائي ، لذا فإن أشعة الشمس والمكملات الغذائية يمكن أن تكون خيارات بديلية للأمر.
ويقول الدكتور زكاري بلومجاردن ، الأستاذ في مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك المتخصص في علاج الغدد الصماء والسكري ، أن العلاقة بين فيتامين د والسكري من النوع 2 تمت دراستها عدة مرات.
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