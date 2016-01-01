بدون أدوية.. 3 مشروبات لطرد البلغم

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مشروبات لطرد البلغم

يعاني البعض من مشكلة البلغم المتراكم على الصدر ، ويجدون صعوبة في التخلص منه حتى مع تناول الأدوية ، و البلغم هو عبارة عن المخاط الذي يتم إنتاجه في داخل الجهاز التنفسي تحديدًا دون باقي أجزاء الجسم، وعادة ما يخرج مع الكحة محملًا بالفيروسات والبكتيريا التي سببت المرض بالإضافة للخلايا المناعية المكافحة للمرض.

ويمكنك طرد البلغم بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لتناول الأدوية ، إليك أسهل الطرق التي تساعد في إذابة البلغم والتخلص منه بحسب نصائح موقع هيلث لاين ..

1-أوراق الجوافة ، وهو من أهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من البلغم والسعال ، كما أنه صحي وآمن ويمكن استخدامه للحوامل وأثناء فترة الرضاعة ايضا ، فقط قم بغلي أوراق الجوافة مع الماء ويتم تناوله يوميا على الريق .

2- الزنجبيل ، وهو صحي ومفيد ويعمل على إذابة البلغم و التخلص من الاحتقان كما أنه مضاد للفيروسات و الجراثيم ، فقط قم بوضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل لموب من الماء المغلي مع ملعقتين عسل أبيض وتناوله مرتين يوميا .

3- عصير الليمون الدافئ ، وهو يقتل الجراثيم والميكروبات وينقي الجسم ويطهره كما يعمل على التخلص من السعال والبلغم ، قم بعصر ليمونة على كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل ابيض .

المصدر: موقع هيلث لاين

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