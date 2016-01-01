خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

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أقوى مشروب لتقوية المناعة

مشروبات تقوية المناعة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الجميع منذ تفشي فيروس كورونا التاجي، والأمر لا يقتصر على الليمون و البرتقال فقط بل هناك العديد من الأطعمة و المشروبات الأخرى والفواكه الغنية بفيتامين سي وتساعد في تعزيز أداء الجهاز المناعي .

ونصح موقع Healthline بمشروب طبيعي مكون من 3 فواكه وهو خليط الكيوي والتفاح والعنب الذي يعتبر مضاد للأكسدة ويقوي المناعة ويمد الجسم بمجموعة هائلة من الفيتامينات و العناصر الغذائية ، إليك طريقة تحضيره.

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مكونات مشروب المناعة :
كوب عنب أخضر
4 حبات كيوي
تفاحة خضراء
2 ليمونة

الطريقة :
في الخلاط ضيفي العنب الأخضر مع شرائح الكيوي
ضيفي شرائح التفاح الأخضر ثم ضيفي شرائح الليمون
ضيفي ربع كوب ماء واخلطي المكونات معا حتى تمتزج .

فوائد المشروب:
الكيوي يحتوي على نسبة هائلة من فيتامين سي تفوق الموجودة في البرتقال، كذلك العنب الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، والليمون مصدر غني ايضا بفيتامين سي ويقوي المناعة ويطهر الجسم.

المصدر: موقع Healthline

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