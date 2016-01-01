خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

مشروبات تقوية المناعة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الجميع منذ تفشي فيروس كورونا التاجي، والأمر لا يقتصر على الليمون و البرتقال فقط بل هناك العديد من الأطعمة و المشروبات الأخرى والفواكه الغنية بفيتامين سي وتساعد في تعزيز أداء الجهاز المناعي .
ونصح موقع Healthline بمشروب طبيعي مكون من 3 فواكه وهو خليط الكيوي والتفاح والعنب الذي يعتبر مضاد للأكسدة ويقوي المناعة ويمد الجسم بمجموعة هائلة من الفيتامينات و العناصر الغذائية ، إليك طريقة تحضيره.
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