أكدت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية وعلاج النحافة والسمنة، أن أساسيات الغذائي الصحي للكبار تنطبق أيضا على الصغار لكن تختلف في الكميات فقط، فيجب الحفاظ على صحة الطفل وتقوية المناعة وتقديم أكلات صحية تساعده على النمو.
وقدمت الدكتورة إسراء طارق العديد من النصائح للأمهات للتغذية السليمة للطفل، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة TEN وهي:
1- عدم إضافة نكهات للطعام بشكل كبير مثل السكر والملح
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التعليقات على شاهد.. احذري الأكلات الجاهزة والمصنعة.. طرق التغذية السليمة للطفل
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