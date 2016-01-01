وصفة جديدة.. طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج



بيتزا فاهيتا الدجاج بيتزا فاهيتا الدجاج



تحتار النساء دومًا في نوعية الأكلات التي تقدمها بشكل يومي، وتحتاج إلى تجديد السفرة وابتكار وصفات طبخ جديدة حتى لا يملّ أطفالك، وفي نفس الوقت تقدمين لهم أكلات صحية مغذية وسهلة التحضير.



ومن أكثر الأكلات التي يحبها الأطفال البيتزا، ويمكنك تحضير البيتزا في المنزل بوصفات سهلة وسريعة تنال إعجابهم، لذا نقدم لكِ وصفة جديدة، وهي طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج.



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مكونات بيتزا فاهيتا الدجاجمكونات عجينة البيتزا3 كوب دقيق3 ملاعق زيت زيتونملعقة خميرةملعقة سكرملعقة ملح صغيرةكوب ماء دافئمكونات فاهيتا الدجاج :2 ملعقة زيت نباتيصدور دجاج مقطعة شرائح صغيرةكوب فلفل ملون شرائحبصلة مقطعة شرائحبهارات الفاهيتا- كوب جبن شيدر- كوب جبن موتزاريلا- صلة بيتزاطريقة عمل بيتزا فاهيتا دجاج :قومي بتحضير الفاهيتا أولا ، ضعي الدجاج والفلفل الملون في مثلاة مع الزيت وشوحيها وضيفي التوابل واتركيها تبردقومي بتحضير عجينة البيتزا ، اخلطي الدقيق مع السكر والملح والماء الدافئ، وضيفي الخميرة والزيت واعجنيها جيدا وضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تتماسك ، واتركيها تختمر ساعةقطعي العجين كرات متوسطة وافرديهاضيفي صلصة البيتزا أولا ثم رشة من الجبن الشيدر ثم ضعي فاهيتا الدجاج ثم ضعي فوقها الجبن الموتزاريلا وأدخليها الفرن على درجة 180 لمدة 20 دقيقة .قدمي البيتزا ساخنة