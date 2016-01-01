عادة ما يحرص الجميع على شراء عطور غالية كي تظل رائحتها ثابتة لفترة طويلة ، أما العطور الرخيصة فقد لا تمنحك نفس الرائحة والثبات القوي لساعات طول اليوم ، لكن يمكنك بحيل بسيطة تركيز العطر ليصبح فواحًا وأكثر ثباتًا .
قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، عدة نصائح تجعل عطرك يظل فترة أطول وهي :
1- ابعدي العطور عن أي مكان به رطوبة، ولا تحتفظي بزجاجات العطر في الحمام بشكل خاص
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التعليقات على للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان
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